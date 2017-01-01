Возобновляется движение общественного транспорта по ул. Пушкина

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В связи с сильными ливнями был откорректирован график производства работ по восстановлению благоустройства на перекрёстке с ул. Куйбышева. Сегодня, 29 июля, открывается движение по ул. Пушкина, сообщают в МКУ «Пермблагоустройство».

На ул. Куйбышева открывается движение от ул. Революции, но сохраняется ограничение со стороны ул. Луначарского.

Напомним, с 25 июля на пересечении ул. Куйбышева и Пушкина было введено ограничение движения, на выходные 27 и 28 июля перекрёсток был полностью перекрыт, поскольку МКУ «Пермблагоустройство» осуществляло строительство водопровода, который соединит новые участки сети водоснабжения, построенные на ул. Куйбышева от ул. Екатерининской до ул. Революции в рамках масштабной реконструкции ул. Революции, эти работы были синхронизированы с заменой аварийной сети канализации компанией «Новогор-Прикамье» на этом перекрёстке. В настоящий момент уже выполнен ремонт канализационного канала диаметром 1000 мм, завершено строительство самого водопровода, старый чугунный заменён на новый из пластиковых труб. В ночь с субботы на воскресенье рабочие боролись с последствиями сильных ливней, затопивших весь фронт работ. В связи с этим сутки ушли на восстановительные работы и борьбу с последствиями ливня.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», с 29 июля движение на перекрёстке откроется во временном исполнении. По ул. Пушкина движение откроется полностью, но сохранится ограничение для движения личного транспорта по ул. Куйбышева на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина. Общественный транспорт вернётся к прежним маршрутам.

На чётной стороне Комсомольского проспекта на остановочных пунктах «Кинотеатр «Кристалл» (в районе дома №60), «Кинотеатр «Октябрь» (ул. Революции) и «Кинотеатр «Октябрь» (ул. Краснова) остановка общественного транспорта осуществляться не будет.

Автобусный маршрут №1 «Микрорайон Садовый» — «Станция Пермь II» в направлении станции Пермь II будет следовать в объезд по ул/ Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее — по маршруту следования. В обратном направлении — без изменений.

Автобусный маршрут №5 «Улица Мильчакова» — «НПО «Биомед» — «Микрорайон Голый Мыс» в направлении микрорайона Голый Мыс будет следовать без изменений. В обратном направлении движение будет осуществляться в объезд по ул. Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее — по маршруту следования.

Автобусные маршруты №10 «Микрорайон Владимирский» — «ЦУМ» — «Микрорайон Нагорный», №50 «Улица Гусарова» — «Станция Пермь II» и №60 «ДДК им. Кирова» — «ЦУМ» — «Комсомольская площадь» в направлении от Комсомольской площади будут следовать в объезд по ул. Белинского, Сибирской, Краснова и Комсомольскому проспекту, далее — по маршрутам следования. В обратном направлении — без изменений.

Автобусный маршрут №13 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Нагорный» в направлении микрорайона Нагорного будет следовать в объезд по ул. Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее — по маршруту следования. В обратном направлении — без изменений.

Автобусные маршруты №19 «Ипподром» — «Микрорайон Липовая Гора», №59 «Микрорайон Юбилейный» — «Ипподром», №66 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Крохалева» и №74 «Микрорайон Владимирский» — «Микрорайон Заостровка» в направлении от Комсомольской площади будут следовать в объезд по ул. Белинского, Сибирской и Пушкина, далее — по маршрутам следования.