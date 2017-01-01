В Заостровке около 80 домов останутся на сутки без холодной воды

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Как сообщается на сайте «Новогора-Прикамье», с 9 утра 30 июля в связи с проведением планово-ремонтных работ по адресу ул. Маяковского, 40 произойдёт масштабное отключение воды в микрорайоне Заостровка.

Воды не будет в 81 доме: ул. Колхозная 1-я, 2, 2б, 4, 8; Красина, 12, 14, 16, 26, 33, 35, 38; Маяковского, 1, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41/1, 41а, 42, 42б, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 48, 5, 51, 53, 7, 8, 9; Новоколхозная, 1, 2; Республиканская 2-я, 10; Есенина, 1, 11, 13, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а; Сорокинская 2-я, 13; Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9; Физкультурников, 8; Фоминская, 42, 52, 56. Также холодной воды не будет здании по адресу 9 января, 16, где в том числе находится общественная баня.

Воду включат только на следующий день в 9 утра.