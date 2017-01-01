Заявку на посещение скаутами хоккейного турнира в Перми отправили все клубы НХЛ и КХЛ

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Все команды НХЛ (31 команда) и все команды КХЛ (24 команды) отправили заявки на посещение своими скаутами хоккейного молодёжного «Турнира четырёх наций», который состоится в Перми с 23 по 25 августа.

Отметим, что на июньском драфте НХЛ были выбраны 28 российских хоккеистов.



В турнире примут участие молодёжные сборные России, Чехии, Финляндии и Швеции.