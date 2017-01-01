В новых пермских автобусах проверят работу кондиционеров

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Фото: Анна Орлова

Контрольно-ревизорская служба департамента дорог и транспорта администрации Перми внепланово проверит соблюдение температурного режима в новых автобусах, приобретённых для пилотного проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

На всех маршрутах пилотного проекта, где работают новые, оснащённые климатическими системами автобусы, контролёрами будет проверена работоспособность оборудования и факт его включения при соблюдении необходимых условий. В салон сотрудники будут заходить без предупреждения.

В случае нарушения требований кондиционирования салона сотрудники департамента будут требовать устранить замечания прямо на месте. В случае обнаружения неисправности установленного оборудования на перевозчика будут наложены штрафные санкции. Кондиционеры в салоне автобуса включаются при температуре воздуха в салоне автобуса +25 градусов и выше и температуры воздуха на улице от +20 градусов.