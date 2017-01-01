Среднемесячная заработная плата в Прикамье за год выросла на 5,8%

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае за май 2019 года составила 38 887 руб. По отношению к маю 2018 года её рост составил 5,8%, сообщает Пермьстат.

Реальная заработная плата в мае текущего года по сравнению с маем предыдущего года увеличилась на 1,4%. За январь — май 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 36 488,5 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 6,1%, реальная заработная плата увеличилась на 1,6%.

Сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Традиционно самой высокой средняя заработная плата остаётся в сфере добычи полезных ископаемых, где она в мае составляла 57 705,5 руб. Самой низкой зарплата была в сфере «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», где она составила всего 20 808,7 руб.