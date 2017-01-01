На неделе в Перми перекроют перекрёсток ул. Куйбышева и Пушкина

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На начавшейся неделе в Перми частично перекроют перекрёсток ул. Куйбышева и Пушкина. Работы потребуют сначала частичного ограничения движения, а потом полного закрытия перекрёстка, подчёркивают в администрации Перми.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», 25 и 26 июля на перекрестке ул. Куйбышева и Пушкина будет осуществляться строительство водопровода, он соединит новые участки сети водоснабжения, построенные на ул. Куйбышева от ул. Екатерининской до ул. Революции в рамках масштабной реконструкции ул. Революции, эти работы синхронизированы с заменой аварийной сети канализации компанией «Новогор-Прикамье» на этом перекрёстке. Работы по перекладке сетей, проводимые 27 и 28 июля, потребуют полного закрытия движения на перекрёстке.

При этом 25 и 26 июля на ул. Пушкина сохранится одна полоса движения от Комсомольского пр. к Центральному рынку с возможностью правого поворота на ул. Куйбышева в направлении ул. Луначарского. На ул. Куйбышева останется одна полоса от ул. Революции в направлении ул. Луначарского и правый поворот на ул. Краснова. Встречное движение в прямом направлении будет закрыто, но сохранится правый поворот в сторону Центрального рынка.

Полное перекрытие перекрёстка во всех направлениях произойдёт 27—28 июля. Сохранится движение только по ул. Куйбышева от ул. Революции с правым поворотом в сторону ул. Краснова. Движение общественного транспорта будет осуществляться через Комсомольский пр., ул. Екатерининскую и Попова.

Департамент дорог и транспорта администрации Перми обращает внимание на изменение работы общественного транспорта на время проведения работ на перекрёстке ул. Куйбышева и Пушкина.

Первый этап — ограничение движения на перекрёстке 25 и 26 июля.

— С 8:00 25 июля до 26 июля автобусные маршруты №3 «Станция Пермь I» — «Микрорайон Нагорный», №4 «Микрорайон Садовый» — «Микрорайон Нагорный», №30 «Микрорайон Парковый» — «Площадь Дружбы», №32 «Микрорайон Васильевка» — «Центральный рынок», №36 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1», №61 «Центральный рынок» — «НПО «Биомед» — «Микрорайон Новые Ляды», №67 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый», №77 «Микрорайон Лёвшино» — «Микрорайон Ераничи» в направлении от Центрального рынка будут следовать в объезд по ул. Революции, Куйбышева, Пушкина и далее по маршрутам следования, в обратном направлении движение маршрутов будет осуществляться без изменений. Маршрут №13 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Нагорный» от Центрального рынка будет следовать по ул. Революции, Комсомольскому пр. и далее по маршруту следования, в обратном направлении — также без изменений. Маршруты №66 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Крохалева», №74 «Микрорайон Владимирский» — «Микрорайон Заостровка» в направлении от Центрального рынка будут идти по ул. Революции, Комсомольскому пр. и далее по маршрутам следования.

Второй этап — закрытие движения на перекрёстке улиц Куйбышева и Пушкина 27—28 июля.

— С 4:00 27 июля по 28 июля автобусные маршруты №3 «Станция Пермь I» — «Микрорайон Нагорный», №4 «Микрорайон Садовый» — «Микрорайон Нагорный», №30 «Микрорайон Парковый» — «Площадь Дружбы», №32 «Микрорайон Васильевка» — «Центральный рынок», №36 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1», №61 «Центральный рынок» — «НПО «Биомед» — «Микрорайон Новые Ляды», №67 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый», №77 «Микрорайон Лёвшино» — «Микрорайон Ераничи» в направлении от Центрального рынка будут следовать по ул. Революции, Куйбышева, Пушкина и далее по маршрутам следования, в обратном направлении — по ул. Пушкина, Комсомольскому пр., ул. Екатерининской, Попова и далее по маршрутам следования. Маршрут №13 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Нагорный» от Центрального рынка пойдет по ул. Революции, Комсомольскому пр. и далее по маршруту следования, в обратном направлении — по Комсомольскому пр., ул. Екатерининской, Попова и далее по маршруту следования. Маршрут №66 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Крохалева» в направлении от Центрального рынка будет двигаться по ул. Революции, Комсомольскому пр. и далее по маршруту следования, в обратном направлении — по ул. Куйбышева, Белинского, Сибирской, Пушкина, Комсомольскому пр., ул. Екатерининской, Попова и далее по маршруту следования. Маршрут №74 «Микрорайон Владимирский» — «Микрорайон Заостровка» в направлении от Центрального рынка будет следовать по ул. Революции, Комсомольскому пр. и далее по маршруту следования, в обратном направлении — по ул. Героев Хасана, Белинского, Сибирской, Пушкина, Комсомольскому пр., ул. Екатерининской, Попова и далее по маршруту следования.

К понедельнику, 29 июля, ремонтные работы будут завершены и движение автобусов вернётся к своим привычным маршрутам.