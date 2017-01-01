На перекрёстке Комсомольского проспекта и ул. Луначарского в выходные ограничат движение

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Перекрытый участок улицы Луначарского

Фото: Константин Долгановский

С 00:00 субботы, 18 мая, до 5:30 понедельника, 20 мая, движение транспорта через перекрёсток с ул. Луначарского по чётной стороне Комсомольского проспекта будет закрыто для проведения работ на тепловой сети. В региональном центре стратегических коммуникаций Группы «Т Плюс» в Перми напоминают, что ранее планировалось ограничить движение через перекрёсток по нечётной стороне Комсомольского проспекта.

Изменения внесены в связи с проведением массовых мероприятий и погодными условиями. Энергетики просят заранее выбирать маршруты объезда, а также обращать внимание на другие объявления об ограничениях движения транспорта.

Всего этим летом на ул. Луначарского будут обновлены три участка теплосети общей протяжённостью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской.