Пермский край занял четвёртое место в рейтинге инвестиционной активности регионов В прошлом рейтинге регион был 17-м

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Фото: пресс-служба ПЦБК

Федеральный деловой интернет-журнал об инвестициях, инновациях и финансах «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг инвестиционной активности регионов страны за апрель 2019 года. Всего в него вошёл 81 регион.

За месяц Пермский край поднялся с 17-го на 4-е место. Как поясняют авторы рейтинга, такое изменение позиции стало возможным благодаря инвестпроектам, реализуемым в отрасли «ЖКХ и инфраструктура» и «Промышленность». Лучшими инвестновостями журнала признаны сообщения о запуске на Пермском ЦБК новой бумагоделательной машины, благодаря чему бумкомбинат станет крупнейшим переработчиком вторсырья в России, а также о подготовке к разработке и запуску компанией «Редуктор-ПМ» нового вертолётного редуктора. Это стало возможным благодаря федеральной поддержке — привлечению льготного займа Фонда развития промышленности.

Лидером августовского рейтинга «Инвест-Форсайта» стала Липецкая область благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях «ЖКХ и инфраструктура», «Торговля и туризм» и «АПК». На второй строчке рейтинга находится Томская область, проекты которой в сферах «ЖКХ и инфраструктура» и «Промышленность» были отмечены составителями рейтинга. В этих же сферах был высок удельный вес сообщений по проектам, реализуемым в Республике Татарстан, которая заняла 3-ю строчку рейтинга. Замыкает топ-5 рейтинга Ярославская область. Регион сохранил место в пятёрке лидеров. Наибольший вес приходится на отрасли «ЖКХ и инфраструктура» и «АПК».

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: 10 — за ввод проектов в эксплуатацию, 9 — за выделение для проекта финансирования или кредита, 7 — за подписание соглашения о реализации проекта. Таким образом, регионы ранжировались по количеству набранных баллов.