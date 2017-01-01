В ближайшие дни в Перми отключат от водоснабжения свыше 60 домов

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16 и 18 мая в нескольких районах Перми не будет воды. Отключения запланированы в рамках плановых и аварийных работ, сообщает сайт «Новогора-Прикамье».

16 мая водоснабжение будет отключено в домах Орджоникидзевского района: ул. Верхне-Волжская, 40; ул. Верхне-Сылвенская, 3; Лянгасова, 3 и ул. Тихорецкая, 1.

Сегодня с 10:00 до 17:00 воду отключат в доме на ул. Менжинского, 54 и Таганрогской, 15, 17.

В субботу, 18 мая, без воды останутся жильцы следующих домов: Борчанинова, 2, 4; Грибоедова, 130; Ленина, 72а, 72б; Куйбышева, 47, 49, 50, 50а, 51, 52, 54; Механошина, 6; Революции, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66; проспект Парковый, 25д, 27, 27а, 29, 36, 40а, 40а/1; Валежная, 1, 13, 15, 3, 5, 7; Песочная, 1, 12, 14, 16, 18, 1в, 22, 8; Оргалитовая, 3, 4, 6, 7; Александра Щербакова, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.