Соцопросы: почти 95% жителей Прикамья толерантны к представителям других национальностей Столько же довольны «возможностями для реализации своих религиозных потребностей»

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

По последним данным соцопросов, более 90% населения края отмечают отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических взаимоотношений, 95% удовлетворены возможностями реализации своих религиозных потребностей. Об этом рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников на состоявшемся сегодня, 13 мая, семинаре-совещании на тему развития в субъектах Приволжского федерального округа этноконфессиональных отношений, обеспечения прав граждан на вероисповедание, выявления и урегулирования конфликтных ситуаций. В мероприятии приняли участие профильные заместители глав регионов Приволжского федерального округа, отвечающие за сферу этноконфессиональных отношений. Состояние межнациональных отношений в Пермском крае положительно оценивают 84,1% граждан, а уровень толерантного отношения к представителям другой национальности составляет 93,5%.

Открывая совещание, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков отметил, что семинар проводится по поручению главы государства. «В рамках данного мероприятия мы обсуждаем реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, а также другие аспекты межнациональных и межконфессиональных отношений на территории ПФО. Сегодняшний семинар — шестой по счёту, и в данном случае он проходит в Пермском крае, где на протяжении многих лет активно применяются новые механизмы межнациональной и межконфессиональной политики, проводятся всероссийские и международные форумы. Органы власти активно взаимодействуют с национально-культурными организациями и экспертным сообществом по вопросам национальной политики», — подчеркнул Игорь Буренков.

Максим Решетников сообщил, что в Пермском крае проживают 146 народов, зарегистрировано более 30 религиозных течений, действуют 480 религиозных организаций. «Многоконфессиональность Пермского края сложилась исторически, и, конечно, мы поддерживаем сформировавшиеся ценности разных народов и культур: вместе празднуем и государственные, и национальные, и религиозные праздники, строим и ремонтируем храмы, церкви, мечети. Кроме того, мы исходим из того, что сегодня тема многонациональности и толерантности является важным экономическим фактором. Например, у нас активно развивается направление образовательного туризма. Медакадемия принимает 700—900 иностранных студентов в год. Ребята приезжают учиться из других стран, где основным вероисповеданием может быть, например, мусульманство. И они живут и учатся у нас, общаются с другими студентами. Важнейший фактор в этом процессе — развитые межконфессиональные отношения в крае».

Отметим, что большинство жителей Пермского края — 83% — русские. Кроме них на протяжении столетий в регионе проживают татары, башкиры, белорусы, украинцы, удмурты, марийцы, чуваши, евреи, поляки и российские немцы. Например, по информации Всемирного конгресса татар, в Бардымском районе плотность татарского и башкирского населения в рамках муниципалитета является самой высокой в России (татары и башкиры составляют 92,8% населения района). Поэтому, в соответствии с государственной подпрограммой «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае», для этих народов в Прикамье создаются условия для самостоятельного развития с учётом удовлетворения национальных потребностей.

С исторической точки зрения, Пермский край — это финно-угорский регион. Поэтому на территории края есть этнические анклавы, для которых он является исконной и единственной территорией проживания. К примеру, в Коми-Пермяцком округе проживают 138 тыс. человек, и 58% из них — это коми-пермяки. Также в крае проживают буйские удмурты, сылвенские марийцы и коми-язьвинцы. И основной задачей по отношению к ним со стороны региональных властей является сохранение и развитие их этнической уникальности.

Кроме этого, в рамках современных миграционных процессов на территории края формируются новые этнические диаспоры: это народы Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока. И край работает в сторону содействия их представителям в социальной адаптации и интеграции в местное региональное сообщество. В частности, по словам Максима Решетникова, в этом году введут в эксплуатацию современный миграционный центр, построенный по московским параметрам.

По данным управления Минюста РФ по Пермскому краю, из 483 религиозных организаций, существующих на 1 января 2018 года, 265 организаций представляют Пермскую митрополию Русской православной церкви (Московский патриархат), 119 — это мусульманские организации, 17 — организации Русской православной старообрядческой церкви, больше ста — протестантские организации и иные конфессии (католики, иудеи).

Также ежегодно совместно с руководителями национальных общественных объединений в регионе проходят более 150 мероприятий, таких как День коми-пермяцкого языка, Навруз, Зартонк, Всероссийский форум национального единства, концерт «Народы Пермского края — Победе!», Сабантуй, межрегиональный форум «Русский мир», День народного единства, межрегиональный форум «Мусульманский мир», конференция, посвящённая Дням славянской письменности и культуры, выставка «Православная Русь», «Курбан-байрам» и т. п.

Старший научный сотрудник института этнологии и антропологии РАН, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, доктор политических наук Владимир Зорин отметил, что системная работа с мигрантами очень важна для нашей страны, так как многие мигранты — это выходцы из союзных республик. «У любого мигранта здесь есть не только родственники и знакомые, но и есть и объединения, которые представляют родину или территорию исхода. Поэтому любые сложные или конфликтные ситуации в мигрантской среде могут проецироваться на ситуацию в регионе. Но у нас с ними работать умеют», — заявил эксперт.