Определился перевозчик «выходного дня» на автобусный маршрут №46

Твитнуть Поделиться Поделиться

Подведены итоги аукциона на обслуживание автобусного маршрута №46 «Драмтеатр» — «Северное кладбище» в выходные и праздничные дни. Победителем признано ООО «Закамское автотранспортное предприятие».

Ранее победителем аукциона на обслуживание маршрута в будние дни стал предприниматель Андрей Целоусов.

Отметим, что маршрут №46 с 1 мая подпал под эксперимент новой транспортной схемы. Она подразумевает, что пассажиры могут в течение 40 мин. с момента приобретения билета один раз бесплатно пересесть на любой электротранспорт, а также на автобусные маршруты №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 60, 62.