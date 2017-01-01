В Перми определили участников самарского Парада Памяти

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Крупнейшее патриотическое мероприятие ПФО проходит 7 ноября с участием делегаций округа. Пермский край участвует в самарском параде с 2014 года, напоминает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия».

В День Победы, 9 мая, на площади Дворца им. С. М. Кирова в Перми состоялся пятый «Смотр строя — Парад Памяти». Конкурс среди кадетов проводит «Единая Россия» в рамках реализации регионального партийного проекта «Дети Отечества».

В этом году в смотре приняли участие 370 кадетов из 12 учебных заведений Перми, Осы, Сивы, Чернушки, Кунгура и других территорий Прикамья. Впервые на конкурс заявилась команда пермского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта».

Как пояснил член жюри конкурса подполковник запаса ВВС Александр Ивонин, в этом году впервые кроме традиционного смотра строя состоялся конкурс на лучшее исполнение строевой песни. Кадеты исполняли различные композиции — от песен военных лет до современных патриотических композиций. Таким образом, «Смотр строя — Парад Памяти» отвечает общей концепции городских праздничных мероприятий под названием «Поющая Победа».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края подполковник запаса РВСН Вячеслав Григорьев рассказал, что с каждым годом растёт количество не только участников смотра, но и зрителей мероприятия — жителей Перми. «Одна из задач конкурса — чтобы молодёжь знакомилась с историей нашей страны, знала о подвигах своих предков и чтила их память», — добавил Григорьев.

По итогам смотра строя и песни третье место заняли кадеты школы «Плехановская» Кунгурского района, второе место — учащиеся пермской кадетской школы №1«Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова», победителями признаны воспитанники Пермского суворовского военного училища, которые отправятся представлять Пермский край на Парад Памяти в Самару 7 ноября. Кадеты суворовского военного училища признались, что проводили долгие тренировки и не сомневались в своей победе.

Специальный приз за исполнение строевой песни жюри присудило ученицам Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени Атамана Ермака из Нытвы.

Каждая команда награждена памятными призами от регионального отделения партии «Единая Россия».

Парад Памяти — это масштабное военно-патриотическое мероприятие, которое проводится с 2011 года в Самаре по инициативе партии «Единая Россия». Мероприятие посвящено легендарному военному параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

Пермский край участвует в самарском параде с 2014 года. Отбором участников и организацией поездки делегации занимается пермское региональное отделение «Единой России» в рамках регионального партийного проекта «Дети Отечества». Волонтёрами в проведении конкурса выступают активисты «Молодой Гвардии».