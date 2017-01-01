Во время рейса сгорел пассажирский автобус Пермь — Чебоксары

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В Удмуртии, в районе п. Италмас, вечером 10 мая произошло возгорание в пассажирском автобусе, совершавшим рейс по маршруту Пермь — Чебоксары. Все пассажиры успели успешно эвакуироваться, но автобус в итоге почти весь выгорел.

«Мы сидели в середине салона, запахло гарью, оборачиваемся — сзади небольшой дымок, водитель сразу остановился, все быстро эвакуировались. Когда последние пассажиры выходили, автобус уже сильно горел», — написала в соцсетях одна из пассажирок рейса Ольга Бутусова. Она же отметила, что на автобусе был чувашский регистрационный номер.