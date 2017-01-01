9 мая в центре Перми будет закрыто движение транспорта

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В День Победы в связи с проведением праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта в центре города. Также будет запрещена парковка вдоль Компроса и улицы Ленина. Изменится и работа общественного транспорта, сообщают в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

9 мая с 5:00 до 16:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

— Куйбышева (от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской без остановки движения по ул. Петропавловской и ул. Екатерининской);

— Екатерининская (от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева без остановки движения по ул. Газеты «Звезда» и ул. Куйбышева);

— Луначарского (от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда» без остановки движения по ул. Газеты «Звезда» и ул. Куйбышева);

— Комсомольский проспект (от ул. Революции до ул. Монастырской без остановки движения по ул. Петропавловской, ул. Советской и ул. Монастырской);

— Комсомольский проспект (чётная сторона от ул. Тимирязева до ул. Революции без остановки движения по ул. Тимирязева);

— Октябрьская площадь;

— Ленина от ул. Газеты «Звезда» до ул. Попова;

— Пушкина (от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева без остановки движения по ул. Газеты «Звезда» и ул. Куйбышева);

— Краснова (от ул. Газеты «Звезда» до ул. Пушкина без остановки движения по ул. Газеты «Звезда»).

С 12:00 до 16:00 также будет прекращено движение транспорта по ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской.

С 05:00 до 00:00 9 мая будет прекращено движение по улицам:

— Ленина от ул. Попова до ул. Крисанова;

— Борчанинова от ул. Екатеринской до ул. Петропавловской.

Кроме того, с 5:00 8 мая до 16:00 9 мая будет запрещена парковка на Комсомольском проспекте от ул. Революции до ул. Ленина, на Октябрьской площади и на ул. Ленина от Комсомольского проспекта до ул. Попова.

Также с 5:00 8 мая до 00:00 9 мая будет запрещена парковка транспорта на ул. Ленина от ул. Попова до ул. Крисанова и на ул. Борчанинова от ул. Ленина до ул. Петропавловской. Автомобили нарушителей будут эвакуироваться на штраф-стоянки.