Арбитражный суд встал на сторону УФАС в споре с горадминистрацией из-за компенсаций перевозок пассажиров Оставлено в силе решение Пермского УФАС по городской системе оплаты проезда пассажиров

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Фото: Ирина Молокотина

История началась в 2017 году, когда в Перми была внедрена электронная система учёта льготных проездных для пенсионеров, школьников и студентов на 120 поездок в месяц. МКУ «Гортранс» заключило договор на предоставление прав использования программного обеспечения системы с ООО «ИТ-ЦентрСервис». Но годом ранее уже была внедрена система учёта региональных категорий льготных пассажиров операторов ООО «Прокарт» и ООО «Гольфстрим».

Представители ООО «Прокарт» обратилось в УФАС, так как посчитали, что «городская» система создаёт невыгодные условия для операторов: она не учитывает альтернативную систему, из-за которой перевозчики не получают субсидии на перевозку льготников из городского бюджета. Антимонопольное ведомство согласилось с оператором: учёт льготных проездных могут вести все участники рынка.



В феврале 2018 года УФАС вынесло предупреждение горадминистрации. Мэрия не согласилась, и дело было передано в арбитражный суд, который в итоге подтвердил неправомерность действий департамента дорог и транспорта администрации Перми и оставил решение УФАС в силе.

В УФАС отметили, что проверка выявила соответствие техническим характеристикам «альтернативной» системы, но «оно не могло быть интегрировано в городскую систему для передачи данных пассажиропотока, поскольку администрация нормативно не установила порядок такой интеграции».

Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС:

— В ходе рассмотрения дела была проведена экспертиза, которая подтвердила, что используемую рядом перевозчиков систему оплаты проезда возможно интегрировать в общую систему учёта поездок. В адрес администрации Перми было направлено предписание, согласно которому они обязаны были установить порядок сопряжения системы оператора ЛПД и стороннего программного обеспечения. Это обеспечит конкуренцию среди существующих электронных систем учёта поездок.