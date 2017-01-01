Предпенсионеры помогут решить проблему нехватки медсестёр в Прикамье По словам эксперта, эти программы по переобучению заинтересуют только людей с медицинским образованием

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В конце апреля министерство социального развития Пермского края утвердило перечень приоритетных профессий (специальностей) для обучения граждан предпенсионного возраста. «Новый компаньон» сравнил этот список с опубликованным на сайте ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» перечнем специальностей, по которым в 2019 году будет проводиться обучение женщин, находящихся в декретном отпуске, и пенсионеров, которые хотят продолжать работать, и безработных. В результате оказалось, что специально для предпенсионеров минсоц определил 34 новые профессии и специальности. Причём 18 из них связаны со здравоохранением.

Так, в отличие от других категорий граждан, предпенсионеры смогут пройти обучение по программе «лаборант химико-бактериологического анализа», «младшая медсестра по уходу за больными» и профессиональную переподготовку по программе «лабораторное дело в рентгенологии», «лечебная физкультура», «лечебное дело», «медицинский массаж», «сестринское дело», «сестринское дело в косметологии», «сестринское дело в педиатрии», «скорая и неотложная помощь», «функциональная диагностика». Кроме того, предпенсионерам будут предлагать пройти повышение квалификации по программе «сестринский уход за новорождёнными», «сестринское дело в кардиологии», «сестринское дело в терапии», «сестринское операционное дело», «скорая и неотложная помощь», «современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реанималогии» и «современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике».

Председатель пермской краевой организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Геннадий Шабалин сообщил «Новому компаньону», что минсоц включил в список так много профессий из сферы здравоохранения, потому что в Пермском крае наблюдается огромный дефицит среднего медперсонала, особенно в крупных городах.

«В Пермском крае по некоторым учреждениям здравоохранения средний возраст сотрудников составляет 50 и более лет. Приток молодых очень незначителен, и мы всё взрослеем и взрослеем. Но тем не менее мы всё равно готовы взять людей предпенсионного возраста. Дело в том, что есть профессии очень сложные — например, работа в анестезиологии, реанималогии или скорой помощи. Это работа в экстремальных условиях, и не каждый на неё пойдет. Плюс это работа с людьми. А работать с больным человеком ещё сложнее, чем со здоровым. Это не чертежи чертить, у кулера стоять или болванку точить. Поэтому, если кто-то готов переобучиться, мы только за», — добавил председатель профсоюза.

Однако Геннадий Шабалин считает, что далеко не каждый предпенсионер решит переобучиться на медсестру и т. д. «К нам придут только те, кто имеет дипломы о медицинском образовании, но по какой-то причине, например, ушёл работать в другую отрасль. Но, как говорится, «опыт не пропьёшь», и им будет значительно легче научиться работать на каком-то отдельном участке, чем людям, которые раньше не имели отношения к сфере здравоохранения», — пояснил он.

Кроме того, сейчас в крае идёт реорганизация лабораторной службы и приобретаются мощные аппаратные комплексы. Геннадий Шабалин сообщил, что только один такой комплекс может заменить несколько десятков лаборантов. Но, учитывая нехватку среднего медперсонала, конечно, увольнять этих людей никто не собирается, и их будут переобучать.

Также среди профессий «только для предпенсионеров» можно выделить обучение по программе «сиделка», профпереподготовку по программам «библиотечное дело», «оператор электронно-вычислительных машин и кол-центра», «проектирование, разработка и оптимизация Web-приложений», «сметное дело», а также программы по повышению квалификации, такие, как «обеспечение коммунальными ресурсами, правила и нормы содержания общедомового имущества, техническая эксплуатация жилого комплекса» и «правовое регулирование деятельности жилищно-коммунального хозяйства».

Отметим, что в марте пермская Торгово-промышленная палата собирала предложения от бизнес-сообщества края для определения приоритетных профессий для обучения граждан предпенсионного возраста. Судя по списку, в основном свои пожелания прислали промышленные организации и строительные компании. В частности, они просили включить в список достаточно узкие производственные профессии, такие, как «электромонтёр охранно-пожарной сигнализации», «контролёр измерительных приборов и специнструментов», «слесарь-сантехник», «контролёр отдела качества продукции в строительной индустрии», «электромонтёр по ремонту строительного оборудования», «слесарь механосборочных работ (сборка металлоконструкций, обязательное умение читать чертежи)», «перемотчик», «составитель навесок ингредиентов», «калильщик», «аккумуляторщик», «машинист крана», «машинист насосных установок», «оператор теплового пункта» и т. д. Однако минсоц включил в перечень лишь малую часть предложенного — например, «слесарь-ремонтник», «стропальщик», «электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «токарь», «специалист по охране труда», «специалист по кадрам» и «водитель погрузчика».

В Центре занятости населения Пермского края считают, что обучение пройдут около двух тысяч предпенсионеров. Об этом сообщила в середине апреля в Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае на заседании регионального Общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение» директор Центра занятости населения Пермского края Марина Снычева. По её словам, средний срок обучения составит три месяца, а средняя стоимость курсов — 30 тыс. руб. В 2019 году на профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста в рамках реализации национального проекта «Демография» Пермский край получил из федерального бюджета 64,4 млн руб., а софинансирование из краевой казны составило 3,4 млн руб.

Директор Центра занятости населения также отметила, что обучение предпенсионеров в Прикамье будет проходить по двум направлениям. Во-первых, граждане могут самостоятельно обратиться в службу занятости. Эти люди будут получать ежемесячную стипендию в размере 12 972 руб. (минимальный размер оплаты труда, умноженный на районный коэффициент). Во-вторых, в Центр занятости могут обратиться работодатели, которые хотят переобучить или повысить квалификацию своих сотрудников. Они платят учебным заведениям за обучение сотрудников, а затем ЦЗН в полном объёме компенсирует им затраты.