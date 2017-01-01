Тепло в Перми начнут отключать 6 мая

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Отопительный сезон в Перми завершится в понедельник, 6 мая. Соответствующее постановление выпустила горадминистрация.

То есть с 6 мая теплоснабжающие организации должны начать отключение оборудования, а УК и ТСЖ начать информировать жителей. Тем не менее на соцобъекты возможно экстренное возобновление подачи тепла, если среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8°, хотя, по прогнозам синоптиков, ожидается резкое увеличение температуры воздуха.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон закончился 14 мая, а в 2017 году ещё позже — 22 мая.

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