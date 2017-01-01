В Перми приостановлена деятельность отделения стационара детской клинической больницы
Судебные приставы Свердловского района Перми приостановили деятельность центрального стерилизационного отделения детской клинической больницы им. П. И. Пичугина. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю
В ходе проверки, проведённой Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Пермском крае, в здании стационара выявлен ряд санитарно-эпидемиологических нарушений.
В стерилизационном кабинете и других помещениях медицинского отделения на полу частично отсутствует кафельная плитка, стены и потолок в трещинах, местами можно наблюдать отслоившуюся краску. Контроль стерильности используемых инструментов показал несоответствие требованиям СанПиН.
Наличие умывальников, смесителей с бесконтактным управлением и механической приточно-вытяжной вентиляцией является обязательным для функционирования учреждения, отвечающего требованиям обеспечения безопасности здоровья населения. Однако в отделении комплектация биксов, в которых стерилизуют, а затем хранят медицинские изделия, производилась в комнате, не оборудованной необходимыми сантехническими средствами.
Учитывая, что для устранения указанных нарушений требуются определённое время и денежные средства, срок административного приостановления продлится 90 суток. В тот же день, когда в службу поступил исполнительный документ, судебные приставы выехали по адресу ул. 25-го Октября, 42.
Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, отделение стационара продолжало работать в обычном режиме. Работники ГБУЗ не ожидали появления представителей исполнительной власти, сообщив, что до них не доводили информацию о приостановлении деятельности. Сотрудники ФССП освободили здание от присутствующих и опечатали двери в стерилизационный кабинет.
Заместитель главного врача предупреждён об уголовной ответственности, предусмотренной за злостное неисполнение постановления суда.