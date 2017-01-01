«Парма» проиграла «Химкам» последний матч сезона

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«Парма» проиграла подмосковным «Химкам» в выездном матче 97:63 (28:19, 25:12, 24:9, 20:23).

«Химки» независимо от исхода поединка оставались на третьем месте, «Парма» же с учетом различных раскладов могла финишировать на местах от 12-го до последнего. Первая половина прошла при подавляющем преимуществе хозяев. Ведомые Алексеем Шведом химчане реализовали 9 из 16 трехочковых и ограничили соперника 31% попадания с игры. В стартовой четверти подмосковные баскетболисты отыграли 9 очков, во второй — еще 13. К большому перерыву на табло горели 53:31.

После смены сторон «Химки» контролировали развитие событий и довели дело до победы — 20-й в сезоне. «ПАРМА» завершила регулярный чемпионат на 13-м месте.

И.О. главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков:

— Сегодня «Химки» предстали именно той командой, которая в этом сезоне играла в Евролиге. Они показали свой класс. Думаю, нашим игрокам нужно сделать определенные выводы и понять, к чему они стремятся. Надеюсь, это межсезонье они проведут правильно. Желаю «Химкам» удачи в плей-офф. Увидимся в следующем сезоне. Если резюмировать, то сезон в Лиге ВТБ для нас получился неудачным. Приятный момент — победа в Кубке России, который очень важен для Пермского края. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые присутствовали на сегодняшней игре. Поздравляю их с окончанием сезона.