В Перми эвакуировали торговый центр «Алмаз»

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Сегодня, 27 апреля, в Перми срочно эвакуировали торговый центр «Алмаз». Инцидент произошёл около 13:00.

Одна из сотрудниц торгового центра заметила задымление и позвонила в пожарную охрану. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС обнаружили в здании торгового центра задымление и вывели на улицу сотрудников и посетителей.

Всего эвакуировано 150 человек. Никто не пострадал. Пожарные устранили задымление, и, когда выяснилось, что никакой угрозы в здании нет, людям разрешили вернуться в здание.

Сейчас все причины и обстоятельства инцидента проверяются.