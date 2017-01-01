В Прикамье выявлены 55 фактов незаконных пассажирских перевозок

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В рамках работы межведомственной комиссии по координации пресечения деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом в течение 10 дней проводились мероприятия по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков. Мероприятия проводились министерством транспорта совместно представителями прокуратуры, сотрудниками ГУ МВД, Федеральной службы судебных приставов, сообщают в минтрансе.

В ходе мероприятий выявлено 55 фактов осуществления незаконной деятельности. Водители привлечены к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

В том числе установлены два факта осуществления незаконной деятельности по межмуниципальным маршрутам Пермь —Чернушка и Пермь — Березники.

Выявлены два факта незаконной перевозки пассажиров на автобусном маршруте № 98т. Водитель автобуса осуществлял перевозку пассажиров без водительского удостоверения. У водителя автобуса, а также у собственника транспортного средства имеются многочисленные неоплаченные штрафы, задолженности перед бюджетом. Один автобус задержан представителями ГИБДД и помещён на штрафстоянку, после чего арестован сотрудниками службы судебных приставов.

По остальным 53 фактам установлено, что пассажиры вызывали такси через приложения, при этом заказы передавались нелегальным перевозчикам: «Яндекс» — 44 факта, «Такси Везёт» — четыре факта, «Такси Перемен» — три факта, Uber — два факта.

Один автомобиль помещён на штрафстоянку, водитель задержан по причине перевозки пассажиров в отсутствие водительского удостоверения. Один водитель задержан с признаками наркотического опьянения.

Сотрудниками службы судебных приставов выдано 37 требований о взыскании денежных средств на общую сумму более 2 млн 719 тыс. руб.