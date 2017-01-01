Стартовала новая программа «Клуб партнёров ПЗСП» только для членов Клуба ПЗСП

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В апреле была запущена и начала работу новая программа для членов Клуба — «Клуб партнёров ПЗСП». Новая программа позволит членам Клуба зарабатывать на рекомендациях друзьям и коллегам, постоянно получать бонусы за их рекомендации другим.

Программа действует просто. АО «ПЗСП» выплачивает вознаграждения за рекомендацию квартиры от компании потенциальным клиентам. Кроме того, за каждого нового привлечённого участника Клуба партнёров вы тоже будете получать деньги. Причём получать не один раз, а всегда, когда он, в свою очередь, приводит нового покупателя.

Чтобы принять участие в программе, необходимо оставить заявку на вступление в число партнёров на сайте http://partners.pzsp.ru.

Напомним, с 2009 года каждый покупатель недвижимости от АО «ПЗСП» автоматически становится членом Клуба ПЗСП и получает дисконтную карту. Эта карта позволяет в дальнейшем приобретать со скидкой квартиры и коттеджи, построенные ПЗСП, а также проектную документацию. Скидки на строительные объекты могут достигать 5%.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону «горячей линии» 8-800-300-7977 и на сайте pzsp.ru.

По сообщению пресс-службы предприятия