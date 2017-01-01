Законодательное собрание Пермского края займётся реализацией госпрограммы «Культура»

Для этого образована специальная рабочая группа

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Решение о создании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере культуры Пермского края было принято на пленарном заседании краевого парламента 18 апреля. В неё вошли восемь депутатов и семь чиновников и аппаратчиков, в том числе министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и его заместитель Александр Лесников.

Как пояснил «Новому компаньону» первый вице-спикер ЗС Игорь Папков — один из членов рабочей группы, её целью будет взаимодействие с краевым минкультом по вопросам реализации госпрограммы «Культура».

Первое заседание рабочей группы пройдёт сразу после майских праздников, на нём будет выбран председатель. Скорее всего, это будет депутат Ирина Ивенских.