Проект «Акчим.Координаты» получил приз премии имени Сергея Курёхина Проект Пермской художественной галереи отмечен как лучшее произведение визуального искусства

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Вся инсталляция построена на образе картотеки со словарными статьями. Они превращаются то в музыкальный инструмент, то в почтовые ящики, то, как на фото, в звукоизоляционную панель

Фото: Ольга Шур

Награждение лучших проектов современного исскуства по девяти номинациям было проведено вечером 21 апреля в Каменноостровском театре БДТ Петербурга. Проект Пермской художественной галереи «Акчим. Координаты: 60°28′35″N 58°02′53″E» Александра Морозова отмечен как лучшее произведение визуального искусства, сообщает ТАСС.

Конкурс нацелен на поддержку перспективных художников, кураторов и музыкантов, а также на интеграцию отечественного искусства в международную культурную среду.

Художественный проект Александра Морозова посвящён исследованию голоса и памяти. Экспозиция создана на основе акчимского диалекта, некогда существовавшего на территории Пермского края и сегодня практически утраченного.

В своем проекте Александр Морозов создаёт голосовые объекты, ставя вопрос о том, чем является диалект в ситуации, когда больше нет носителей, но есть документ, свидетельствующий об этом диалекте как о существующем. Художник осуществляет своего рода реконструкцию памяти, показывая, что диалект не исчезает, но незримо присутствует в жизни людей и языка.

В основе экспозиции — три интерактивные акустические системы «Фонограммы», «Ак чё мы» и «Возвращение. Синкопа».

Инсталляция «Фонограммы» создана на основе полевых записей, на которых можно услышать голос носителя акчимского диалекта. «Ак чё мы» — представляет собой павильон, в котором размещены 72 звучащих ящика картотеки — композиций, созданных на основе полевых исследований акчимского диалекта. «Возвращение. Синкопа» — это музыкальный инструмент: рог, повторяющий элемент одной из пермских деревянных скульптур под названием «Летящий ангел с трубой в руке». Ангел трубит в рожок, провозглашая Апокалипсис.

Помимо звуковых инсталляций, в экспозиции была представлена серия объектов из металла, созданных на основе акчимского словаря. Зрители видели скульптуры из шамота из серии «Архитектура Промысла», а также темперы на доске из цикла «Черная книга» — изображения вымерших птиц Пермского края.

Как пояснил «Новому Компаньону» ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Владимир Береснев, шанс увидеть проект-победитель ещё есть, однако не в Перми. Интерес к «Акчим. Координаты» есть у ряда ведущих музеев страны.

Владимир Береснев, ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи:

Александр Морозов — талантливый художник и работать с ним над данным проектом было очень приятно.

Ещё один пермский проект, «Комната отдыха» Аси Маракулиной, получил специальный приз Французского института. Всего за звание лучшего произведения визуального искусства боролись 13 проектов.

Гран-при «Поп-механика» получила Анна Абалихина за театральный перформанс «Страсти по Мартену», признанный лучшим проектом среди семи номинантов. Он посвящён отжившему способу производства стали в мартеновских печах (23 марта 2018 года закрылись последние большие мартеновские печи Европы — на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области).

Напомним, международная премия имени Сергея Курёхина за достижения в области современного искусства присуждается ежегодно с 2009 года. Партнёром Фонда Курёхина много лет выступает Французский институт, в качестве своего специального приза предоставляющий арт-резиденцию в Международном центре искусства в Париже.

Сергей Курёхин (1954—1996) — ленинградский рок-музыкант, создатель группы «Популярная механика». Центр им. Курёхина называет его идеологом синтетических концертов-спектаклей, не признающих никаких эстетических барьеров.