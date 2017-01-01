В конце апреля в новом зоопарке начнут работы по художественному оформлению Объекты первой очереди зоопарка сдадут в третьем квартале этого года

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Вчера, 18 апреля, на заседании регионального парламента первый вице-премьер краевого правительства — министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин рассказал депутатам, как продвигаются работы по строительству нового зоопарка.

По словам министра, сейчас по первому этапу ведутся строительно-монтажные работы, причём уже ведётся сдача объектов первого этапа очереди в эксплуатацию. Все объекты первой очереди планируется сдать в третьем квартале 2019 года. Уже идёт технологическое приспособление главного корпуса и прилегающих к нему корпусов. Кроме этого, в прошлом году краевые власти разыграли конкурс на художественное оформление зоопарка. При этом Михаил Сюткин сообщил, что уже полностью разработана и утверждена проектно-сметная документация. И с конца апреля здания первой очереди, которые уже будут приняты в эксплуатацию, передадут под художественное оформление.

По объектам второй очереди заканчивается разработка проектно-сметной документации. Ввод в эксплуатацию этих объектов планируется в третьем квартале 2020 года. Тогда же будут закончены все работы по художественному оформлению.

Отметим, что изначально планировалось, что переезд зоопарка в новый комплекс начнётся весной 2020 года. Но во время строительства обнаружился ряд проблем. У субподрядчиков АО «РЖДстрой» возникло отставание по срокам строительства. Кроме того, один из объектов — ветеринарная лечебница — не прошёл проверку. Подрядчик должен демонтировать строение и возвести его заново.

Михаил Сюткин пояснил, что отношения с подрядчиком строятся из двух частей: из качества проектной документации, которую предоставляет заказчик, и качества работы самого подрядчика. «К сожалению, мы в течение строительства были вынуждены переделывать проектную документацию. Например, многие части проектной документации просто не были учтены. С другой стороны, и в отношении подрядчика счёт штрафных санкций идёт на десятки миллионов рублей, и эти деньги уже взысканы. То есть мы тоже им спуску не даём», — добавил министр.

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