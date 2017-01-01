Экспорт с промышленных предприятий Прикамья за два года вырос на 30%



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Фото: Игорь Катаев

За последние два года промышленное производство Прикамья увеличилось более чем на 6%. Об этом во время отчёта о результатах работы правительства Пермского края Законодательному собранию рассказал губернатор Максим Решетников, сообщает сайт главы и правительства региона.

Сегодня в крае реализуются 37 крупных инвестпроектов в самых разных сферах промышленности — на 1,5 трлн руб. Срок реализации проектов рассчитан до 2024 года. За этот период будет создано более 10 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

«Эти инвестиции стали возможны благодаря серьёзному усилению государственной поддержки. Основным механизмом для этих проектов стали специнвестконтракты, — заявил губернатор. — Кроме того, активно применяются меры по компенсации процентов по кредитам, расходов на НИОКР, компенсации поставки пилотных партий на экспорт. В том числе — благодаря участию в программах по повышению производительности труда».

Также губернатор отметил, что регион активно участвует в федеральной программе по увеличению экспорта, взаимодействует с РЖД по вопросам транспортировки продукции. В результате за последние два года экспорт увеличился на 30%.

По словам главы региона, особое внимание уделяется увеличению рынков сбыта для краевых предприятий. Власти Прикамья помогают малому и среднему бизнесу выстроить кооперацию с крупнейшими промышленными корпорациями. Взаимодействие происходит в рамках подписанных дорожных карт с «Газпромом» и «СИБУРом». Ведётся производство для «ЛУКОЙЛа», РЖД, Ростеха, «Транснефти», Россетей. За два года объём отгрузки пермской продукции удалось увеличить в два раза. Весомая часть отгрузки — от малого и среднего бизнеса.