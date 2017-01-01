Законодательное собрание смягчило требования к специнвестконтрактам

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Сегодня, 18 апреля, депутаты Законодательного собрания приняли сразу в двух чтениях законопроект о пересмотре порядка установления налоговых льгот для предприятий, с которыми заключён специальный инвестиционный контракт.

Инициатива внесена вице-спикером краевого парламента Игорем Папковым, председателем комитета по экономической политике, промышленности и налогам Татьяной Миролюбовой, руководителем комитета по бюджету Еленой Зыряновой, председателем комитета по госполитике Александром Бойченко, депутатами Ириной Ивенских и Георгием Ткаченко.

Изменения предусматривают исключение из определения инвестиционного проекта требования о наличии дохода от реализации промышленной продукции, произведённой в рамках проекта, в размере не менее 90% от всех доходов предприятия.

Ожидается, что смягчение требований для заключения специнвестконтрактов будет стимулировать реализацию новых промышленных проектов и в конечном итоге увеличит налоговые поступления в бюджет края.