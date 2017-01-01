В Прикамье в первом чтении приняли поправку о повышении штрафа за безбилетный проезд



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Сегодня, 18 апреля, Законодательное собрание Пермского края рассмотрело в первом чтении проект закона, который введёт административную ответственность за нарушение правил перемещения, хранения и возврата задержанных транспортных средств и отсутствие карты маршрута при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

После вступления законопроекта в силу специализированная организация будет нести ответственность за причинение повреждений при эвакуации и во время хранения задержанного транспортного средства: для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. руб. В свою очередь, штраф за перевозку пассажиров общественным транспортом в нарушение утверждённой карты маршрута для водителя составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а для компании-перевозчика — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.



Кроме этого, законопроектом предлагается увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд и провоз багажа сверх установленных норм без оплаты в городском общественном транспорте до 1 тыс. руб. Сейчас сумма штрафа составляет всего 100 руб. Министр транспорта Николай Уханов пояснил депутатам, что повысить размер штрафа за безбилетный проезд их попросила администрация Перми. При этом Николай Уханов отметил, что предложенные размеры штрафов не являются окончательными и могут быть доработаны между чтениями.



Отметим, что скоро в Перми стартует пилотный проект по внедрению на некоторых автобусных маршрутах системы бесплатных пересадок. Это, в свою очередь, является частью масштабного проекта — новой системы пассажироперевозок. И с учётом того, что власти края и города в будущем хотят отказаться от услуг кондукторов, увеличение штрафов для «зайцев» является логичным шагом на пути к новой системе пассажироперевозок.



В итоге законопроект приняли в первом чтении: 51 депутат проголосовал «за», и трое — «против».