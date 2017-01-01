В Перми создадут контрольно-ревизорскую службу для проверки проезда в транспорте

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На пермском общественном транспорте с 1 мая этого года начнёт работать контрольно-ревизорская служба, состоящая из десяти сотрудников.

По словам начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми, ежедневно на линии будут работать две бригады по два человека. Функции у них во многом будут такие же, как и у нынешних контролёров: контроль кондуктора по сбору платы за проезд и выявление безбилетных пассажиров. Но помимо этого новые «ревизоры» будут следить за состоянием самих транспортных средств.