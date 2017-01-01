Председателем Молодёжной избирательной комиссии стал член Общественной палаты

Твитнуть Поделиться Поделиться

Михаил Мухин

Фото: Константин Долгановский

На состоявшемся сегодня, 17 апреля, первом заседании Молодёжной избирательной комиссии Пермского края члены МИК выбрали своим председателем члена Общественной палаты Пермского края и и. о. заместителя директора Регионального института непрерывного образования ПГНИУ Михаила Мухина, сообщает пресс-служба краевого избиркома.

Его заместителем стал руководитель одноимённой комиссии в Чусовом Николай Кожемякин. Секретарём МИК была выбрана Виталина Ленкова из Лысьвы, представляющая Пермский край в Союзе МИК России и курирующая в нём регионы Приволжского округа.



По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, задачами Молодёжной избирательной комиссии Пермского края станет разработка и реализация электоральных проектов, а также работа в социальных сетях. Члены МИК начиная с текущего года должны попробовать себя в качестве общественных наблюдателей и волонтёров на избирательных участках.

«Лучших и наиболее активных членов молодёжных комиссий мы уже назначаем на должности в наших ТИКах и УИКах. И мы планируем развивать эту практику», — заявил Вагин.

Кроме того, члены Молодёжной комиссии распределили между собой функционал, определили план деятельности до конца года и порядок взаимодействия с муниципальными МИКами, в том числе по вопросам информирования жителей края в сети Интернет.



Молодёжные комиссии активно работают в крае с 2014 года и созданы практически во всех районах и городских округах.



Заседания краевой Молодёжной комиссии планируется проводить не реже раза в квартал.