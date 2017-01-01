Администрация города оштрафует поставщика автобусов за нарушение сроков поставки автобусов И предъявит ему расходы на аренду подвижного состава, необходимого для работы на пяти маршрутах

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Новые автобусы Volgabus

Фото: Администрация Перми

В связи с неисполнением договорных обязательств по поставке автобусов Volgabus администрация города Перми готовит штрафные санкции для производителя подвижного состава. В распоряжении МУП «Пермгорэлектротранс» сегодня находятся 20 автобусов.

Согласно условиям контракта, производитель обязался передать городу 85 автобусов до 30 апреля включительно. За нарушение сроков предоставления 65 автобусов, работающих на газомоторном и дизельном топливе поставщику будут начислены пени.



Так, по словам начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолия Путина, максимальный срок поставки следующих десяти автобусов — 20 апреля. В случае невыполнения сроков будут назначены поставщику штрафные санкции в сумме 55 тыс. руб. / сут. по газовым автобусам и по 162 тыс. руб. / сут по дизельным.



По контракту третья партия автобусов (35 штук) должна прибыть в Пермь 21 апреля. Четвёртая (последняя) партия — 30 апреля.



В случае неисполнения контракта будет удержано обеспечение: по газовым автобусам в сумме 22,6 млн руб. и 65,7 млн руб. по дизельным.

«Кроме того производитель будет внесён в список недобросовестных поставщиков», — отметил Анатолий Путин.

Размер штрафных санкций за неполную поставку дополнительного оборудования будет оценён позже. Крайний срок на полное оборудование уже прибывших автобусов, а также регистрация их в ГИБДД, оформление ОСАГО и ОСГОП — 1 мая. Последней партии — 29 мая.

«Оплата будет произведена только в том случае, если технические характеристики подвижного состава будут полностью соответствовать всем заявленным в конкурсной документации требованиям», — пояснили в городском департаменте дорог и транспорта.

Напомним, МУП «Пермгорэлектротранс» с 1 мая должно приступить к работе на выигранных на аукционе маршрутах №3, №11, №36, №60 и №62. Однако из-за нарушений сроков поставки со стороны Volgabus у предприятия нет должного количества автобусов. В департаменте дорог и транспорта обещают в любом случае обеспечить перевозку пассажиров — технические и юридические вопросы людей не коснутся. Сейчас администрация ведёт переговоры с транспортными компаниями Перми и других городов по аренде подвижного состава.



Все дополнительно возникшие расходы муниципалитета, в том числе за аренду, также будут предъявлены поставщику.