Назначен новый главный тренер «Молота-Прикамье»

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Павел Десятков Фото: ХК "Рязань"

По решению совета ПРОО ХК «Молот-Прикамье» главным тренером пермской команды назначен Павел Десятков. Контракт с новым главным тренером уже подписан. Непосредственно к работе в Перми Павел Десятков приступит 1 июня, сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Морозов, президент ХК «Молот-Прикамье»:

— Павел Десятков — опытный специалист, хорошо себя зарекомендовавший как тренер, а ранее и как игрок. У клуба было несколько достойных кандидатур на этот пост. Совет ХК «Молот-Прикамье» рассмотрел их все и решил пригласить Павла Николаевича.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот -Прикамье»:

— Буду рад поработать в «Молоте», клубе с большими хоккейными традициями и потрясающими болельщиками. Всегда было приятно играть в Перми, даже в качестве гостя. Такой аншлаг на трибунах — редкость для ВХЛ, а я всегда говорю, что в каждом матче мы играем для болельщика. Надеюсь, что в будущем сезоне мы не разочаруем тех, кто придёт на трибуны Дворца спорта.

Павел Николаевич Десятков родился в Челябинской области 28 февраля 1975 года.

Хоккейную карьеру начал в Тольятти. МСМК по хоккею с шайбой. Обладатель Кубка Межнациональной хоккейной лиги 1994 г. и Кубка европейских чемпионов 1997 г. «Бронзовый» призёр Молодёжного чемпионата мира 1996 г., участник Универсиады-1997.

Играл за тольяттинский ХК «Лада» (1992—2000), в составе которого пять раз становился победителем регулярного чемпионата; дважды — чемпионом России; трижды — вице-чемпионом.

Амплуа — центральный нападающий.

Защищал цвета клубов «Сибирь», новокузнецкого «Металлурга», ЦСК ВВС, «Мечел» и «Зауралье».

Карьеру наставника начал в 2007 году в СШОР «Лада». Спустя год возглавил тренерский штаб «Лады-2», а в 2011 году был приглашён в основную команду Тольятти.

В 2012 г. стал помощником главного тренера ЦСК ВВС. В сезоне-2014/15 завоевал с самарской командой «серебро» РХЛ. В декабре 2015 был назначен исполняющим обязанности главного тренера, с приходом нового специалиста покинул клуб.

В 2016 назначен главным тренером ХК «Рязань». В сезоне 2017/18 тренировал молодёжную команду «Северские волки» (Краснодарский край).

В минувшем сезоне вновь вернулся в ХК «Рязань» и дошёл с командой до плей-офф.