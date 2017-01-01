Цена на загородную недвижимость в Перми за квартал выросла на 4,3%

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Средняя цена 1 кв. м загородной недвижимости в Перми, по итогам первого квартала 2019 года (в сравнении с четвёртым кварталом 2018 г.), выросла на 4,3% и достигла 32,6 тыс. руб. По данным портала о недвижимости domofond.ru, по динамике это является шестым показателем среди городов-миллионников.

Аналитики отмечают, что цены на загородную недвижимость выросли во всех крупных городах. Самую заметную динамику показала Казань — 5,9%, далее следуют Краснодар (5,6%) и Новосибирск (5,2%). Меньше всего цены выросли в Москве (1,65%), Омске и Челябинске (по 1,45%).



Тем не менее по средней цене на «загородку» Пермь до сих пор относится к одним из самых доступных из крупнейших городов. Ниже, чем в Перми, средняя цена «квадрата» только в Новосибирске (31,9), Волгограде (28,9), Челябинске (27,8) и Омске (21,9). Самая высокая — в Ростове (45,9).