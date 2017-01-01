«Телефонный террорист» получил срок за свой поступок

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Свердловский районный суд Перми признал 38-летнего жителя Кизела виновным в «телефонном терроризме». Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщают в краевом ГУ МВД.

Ранее судимый житель Кизела в январе 2018 года, находясь в ночное время в одном из кафе, расположенном в Свердловском районе Перми, сообщил по телефону 02 о том, что в данном помещении произойдёт взрыв.

Сотрудники полиции, регионального ФСБ и других экстренных служб выехали на место и эвакуировали посетителей кафе. Однако предметов, представляющих опасность, в кафе обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установлена. Сотрудниками уголовного розыска мужчина был задержан.

Мужчина осуждён по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, что в 2018 и 2019 годах в Перми, впрочем, как и в ряде других российских городов, прошло несколько волн сообщений о ложном минировании объектов — ТЦ, вокзалов и т. д. Ни в одном из случаев авторов звонков и электронных писем с сообщениями о минировании задержать не удалось.

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