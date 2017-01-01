Известную по нападению подростков школу могут объединить со школой №50



Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Департамент образования администрации Перми рассматривает возможность объединения школ №50 и №127. Об этом со ссылкой на департамент образования Перми пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, вопрос реорганизации школ №50 и №127 находится в стадии обсуждения. «Предварительно будут организованы встречи с педагогами и родительской общественностью, только после этого будет принято окончательное решение. Вместе с тем подчеркнём, что реорганизация означает объединение юридических лиц, дети и педагоги останутся в родных зданиях в своих классных коллективах. Совместной работой двух педагогических коллективов будет разработана единая учебная программа, в которую войдут лучшие образовательные модели и практики обеих школ», — цитирует «Коммерсант» источник в администрации.

Нападение на учащихся и педагога пермской школы №127 произошло 15 января 2018 года. Двое подростков, вооружённых ножами, — ученик и бывший учащийся школы — ворвались в 4-й класс, где в тот момент проводилось занятие, и стали наносить ученикам удары ножами. На защиту школьников встала учитель начальных классов Наталия Шагулина, получившая в результате 17 ножевых ранений. Педагог была госпитализирована в тяжёлом состоянии.