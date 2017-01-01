Проект строительства ул. Маршала Жукова подготовят за 17,6 млн руб. Администрация Перми планирует заключить контракт с московской компанией

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 3 апреля, администрация Перми вновь подвела итоги конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова в Ленинском районе города. Полный комплект проектной и рабочей документации с учётом положительного заключения государственной экспертизы нужно предоставить заказчику не позднее 20 декабря 2019 года.

Начальная цена контракта составляла 18 млн руб. На участие в конкурсе поступило пять заявок — от ООО «Институт Транснефтегазпроект» (Омск), ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» (Москва), ООО «Инвест Групп» (Москва), ООО «Проектно-исследовательский институт «Кировмостдорпроект» (Киров) и ООО «Проектная фирма «ОРТА» (Пермь). Заявки участников оценивались не только по стоимости контракта, но и по квалификации.

В начале марта победителем конкурса признали ООО «Институт Транснефтегазпроект», а «Кировмостдорпроект» получил второе место. Однако ООО «Инвест Групп» и ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА», чьи заявки ошибочно отклонили, с помощью УФАС добились отмены результатов торгов.

В результате заявки рассмотрели заново. Причём заявки компаний, которые ранее получили первое и второе места, были отклонены из-за непредоставления обеспечения заявки. «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» предложило выполнить работы за 17,6 млн руб., пермская «ОРТА» — за 17,9 млн руб., а «Инвест Групп» — за 13,5 млн руб. Однако победителем стал «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» как компания с наибольшим опытом выполнения проектно-изыскательских работ.

Напомним, строительство улицы Маршала Жукова включено в комплексную программу развития транспортной инфраструктуры Перми до 2022 года. Протяжённость дороги составит 1,9 км. Дорогу планируют построить в 2020—2021 годы. Предварительная стоимость объекта — 515,6 млн руб. (128,9 млн руб. — из бюджета Перми, а 386,7 млн — из бюджета края). Предполагается, что строительство дороги должно упростить подъезд к центру сердечно-сосудистой хирургии и перинатальному центру.

Отметим, что ранее «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» также выиграла конкурс на проектирование «Перехода от площади Карла Маркса до улицы Чкалова». При начальной стоимости контракта в 33,5 млн руб. компания предложила выполнить работы за 32,8 млн руб. и вышла в лидеры как наиболее опытный участник торгов.