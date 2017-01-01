Какая жизнь — такие и капустники

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Ровно в «День дурака», 1 апреля, театры Пермского края в 13-й раз собрались, чтобы определить, чьи уши солонее. Пермское краевое отделение Союза театральных деятелей (СТД) в этот раз решило нарушить сразу несколько негласных правил традиционного конкурса капустников «Солёные уши»: вместо того чтобы собирать жюри, работой которого всегда все были недовольны, право решать, кто из «капустных» команд лучше прочих, доверили самим командам — они оценивали выступления коллег. Кроме того, конкурс не стали посвящать юбилею какого-либо великого драматурга, как это было в прошлые годы: девизом всех реприз стала фраза «Ну да, Год театра!»

На протяжении всего гала-концерта в зале присутствовали министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинкий и его заместитель Марина Илюхина, однако, в отличие от многих прежних лет, представителям власти ни разу не стало неуютно от острых шуток: шутки были не особо острые, а их мишенью на сей раз стали не местные власти, а центральные. Накануне приезда в Пермь премьер-министра Дмитрия Медведева театралы активно высмеивали предложение его соратника — министра культуры РФ Владимира Мединского — об объединении Ярославского театра им. Фёдора Волкова с петербургским Александринским театром; да и вообще нынешняя тенденция объединять всё со всем, как выяснилось, беспокоит актёров больше прочих проблем. Словом вечера стала «оптимизация».

Как всегда, элегантно стебался на эту тему Пермский ТЮЗ: делали предположения, какие появятся спектакли-гибриды, если начать объединять пермские театры: «Огневушка-поскакушка против Человека-подушки», «Пленные духи в плену у Винни-Пуха», «Еврейское счастье Мамаши Кураж»… Рефреном звучало:

— Что вы несёте?Что вы несёте?

Как можно это заявлять?

Вы так театры вконец убьёте,

Начав нас вместе объединять.

О том же говорила и губахинская студия-театр «Доминанта»: когда к актёрам явился из Москвы Год театра в облике самодовольной фифы, первый робкий вопрос был: «А можно нас не оптимизировать?»; да и студенты выпускного курса театрального отделения Пермского института культуры назвали свой капустник «Операция «Оптимизация».

Поскольку темой капустников был Год театра, за вечер неоднократно звучали парафразы на тему гамлетовских рассуждений о «мире — театре», да и вообще Шекспир оказался бесценным вдохновителем для «капустоделов». Лучшей пародией на шекспировские постановки стал капустник Чайковского театра драмы и комедии, где «Ромео и Джульетту» играли голодные артисты, давно не получавшие зарплату. Ни дуэль, ни венчание не смогли в этом спектакле состояться, ибо предприимчивый Меркуцио продал шпаги, а священника попросту съели.

Главным достоинством этого капустника стали уморительные тексты, написанные в полном соответствии с шекспировской ритмикой и стилистикой:

— Твоё сиянье факелы затмило, еда!!!

Ел ли я до этих пор? О нет! То были ложные индюшки!

Когда разъярённый Ромео в гневе набрасывается на плута Меркуцио с криком «Умри же наконец!», тот отвечает: «Вот так и убивают малый бизнес!»

Камерный театр «Новая драма» спародировал не Шекспира, а, наоборот, «Каникулы в Простоквашино». Непревзойдённый остроумец Сергей Толстиков выдал массу смешных реприз, начав с того, что «Год Свиньи объявлен Годом театра». Прозвучали предложения по поводу всё той же оптимизации: Матроскина предлагалось продать в театр Куклачёва, а Шарика — в театр кукол, играть Муму.

Пермский театр кукол про «Год оптимизированного театра» рассказал в стилистике площадного театра Петрушки. Как и в традиционных петрушечных представлениях, заглавному герою противостоит бородатый поп. «Кто сказал «не верю»? — Станиславский! — Что за богохульник?!» Петрушка, решив батюшку задобрить, перечисляет ему спектакли из «репертуарчика»: «Поминальная молитва», «Два билета на ковчег», «Сотворение мира» и гвоздь сезона «Иисус Христос — суперзвезда». Священник одобряет. «Мы вас не покалечили, культурный минимум обеспечили!» -- радостно завершает Петрушка.

Капустник Театра-Театра был моноспектаклем: за театр отважно отдувалась Евгения Барашкова, вышедшая на сцену в коронном образе Манефы из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Она тоже делилась соображениями по поводу оптимизации: предложила «скрестить» Театр-Театр с филармонией, а потом вспомнила, что «это ведь уже сделали». Простодушная героиня поехидничала по поводу и других пермских театров: «В одном театре главный по-русски вообще не разговаривает, только руками машет, головой трясёт и кричит: «Пьяно! Пьяно!»

Хороший капустник трудно поддаётся пересказу. Очень важно не что говорят, а как говорят, как поют… Артистизмом, сценичностью, непревзойдённой музыкальностью, умением «вкусно» подать репризу Евгения Барашкова «убрала» всех соперников и забрала все главные призы.

К сожалению, на конкурс не прибыл один из лидеров «капустного» движения Пермского края — Коми-Пермяцкий театр драмы им. Горького, за что ему строго выговорили ведущие: «Вот получили новый театр — и нас бросили». Действительно, артисты из Кудымкара свои призы на конкурсе «Солёные уши» получали за глубоко выстраданные и поэтому очень острые репризы по поводу своего знаменитого «долгостроя». Когда острая ситуация завершилась, исчезли и острые шутки. Какая жизнь — такие и капустники.

Неизменная ведущая «Солёных ушей», актриса и режиссёр Пермского ТЮЗа Татьяна Жаркова в этом году выступала в паре с актёром Театра-Театра Дмитрием Васёвым, который однажды вышел на сцену с дьявольскими рожками на голове: «Конкурс-то тринадцатый!» В финале вечера состоялась торжественная передача короны ведущей от матери к дочери: следующий конкурс будет вести уже не Татьяна, а Ксения Жаркова — актриса ТЮЗа и автор его самых остроумных капустников. Правда, Татьяна Петровна пояснила, что режиссёром гала-концертов «Солёных ушей» она всё же останется.

XIII Пермский краевой конкурс театральных капустников «Солёные уши»

Фото: Илья Радченко

Лауреаты XIII Пермского краевого конкурса театральных капустников «Солёные уши»:

Гран-при — Пермский академический Театр-Театр;

диплом лауреата I степени — Пермский театр юного зрителя и Чайковский театр драмы и комедии;

диплом лауреата II степени — Пермский камерный театр «Новая драма»;

диплом лауреата III степени — Пермский театр кукол и театральное отделение Пермского государственного института культуры;

Лауреаты в индивидуальных номинациях:

Сергей Мухин за дебют в капустнике Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского;

Лев Лазуков за исполнение роли Театра Академыча в капустнике театрального отделения Пермского государственного института культуры;

Артём Палкин за исполнение роли Меркуцио в капустнике Чайковского театра

драмы и комедии;

Иван Костоусов за исполнение роли Джульетты в капустнике Чайковского театра драмы и комедии;

Мария Зуева за исполнение роли Года театра в России в капустнике студии-театра «Доминанта»;

специальный диплом «Критический взгляд Владимира Спешкова» (личный выбор эксперта «Золотой маски») — Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского и студия-театр «Доминанта» (Губаха).

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