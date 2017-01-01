ФК «Звезда» проведёт вторую часть сезона с двумя спонсорами

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Фото: ФК «Звезда»

В весеннюю часть чемпионата Профессиональной футбольной лиги в зоне «Урал-Поволжье» пермский футбольный клуб «Звезда» будут поддерживать два спонсора — транспортная компания «ЛК-Транс» и компания по производству реагентов НПК «Химпром». Об этом сообщил начальник команды Валерий Волошин.

Как уточнили в клубе, контракты с компаниями были подписаны ещё в конце 2018 и начале 2019 годов. Суммы финансовых вливаний Волошин не назвал, хотя подчеркнул, что именно на спонсорские средства удалось в феврале и марте провести два сбора в Турции.



«Ведём переговоры и с другими предприятиями и компаниями», — отметил начальник команды. По его словам, цель клуба — привлечь столько финансов, чтобы можно было подписывать контракты с большим количеством качественных футболистов, но пока это нереально реализовать.

«Наша цель — чтобы на каждой позиции в команде было по два качественных игрока, на данный момент в этом плане особой конкуренции в команде нет», — пояснил Волошин.

Отметим, что основной источник финансирования «Звезды» — краевой бюджет, из которого на содержание клуба предназначено 45 млн руб. в год.

Напомним, «Звезда» сейчас занимает пятое место в своей зоне, отставая от лидера — «Нефтехимика» — на 14 очков.

В ближайший вторник, 9 апреля, команда проведёт первый матч в чемпионате после зимнего перерыва с «Зенитом-Ижевск». Игра состоится на стадионе «Звезда» в 19:00. Вход — бесплатный.

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