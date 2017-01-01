В Прикамье завершён капремонт домов, в которых проживают порядка 3 тыс. человек

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Фонд капитального ремонта Пермского края подвёл итоги за первый квартал 2019 года. Работы по капремонту завершены в 19 многоквартирных домах Перми и Пермского района, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Условия проживания стали более комфортным и безопасными для 3 тыс. жителей региона.

Всего в 2019 году будут ремонтироваться почти 750 домов. В настоящее время ремонтные работы идут ещё в 335 домах. По их завершении улучшится качество жизни более 50 тыс. человек в Перми, Соликамске, Березниках, Лысьве, Чусовом, Губахе, Чернушке, Кунгуре, ЗАТО «Звёздный», Пермском, Добрянском, Осинском, Краснокамском, Кизеловском, Гремячинском районах. Кроме того, для 341 жилого дома региона в настоящее время разрабатываются проекты на капитальный ремонт.

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрия Баранова, в холодное время года могут проводиться только те виды работ, которые не носят сезонный характер: модернизация лифтов, проектирование, ремонт электрики, скатных кровель и ряд других.

— Основные объёмы работ по капитальному ремонту начнутся, когда позволят погодные условия. С установлением постоянных плюсовых температур начнутся ремонты мягкой кровли, фасадов, фундаментов, горячего водоснабжения, водоотведения и другие работы. Ремонт систем теплоснабжения стартует по окончании отопительного сезона, — подчеркнул глава Фонда капремонта.

Продолжается и отбор подрядных организаций на новые объекты. Так, в настоящее время объявлены аукционы на строительно-монтажные работы ещё в 72 жилых домах и на разработку проектов для 169 объектов.

Также Дмитрий Баранов отметил, что в регионе продолжается масштабное комплексное обследование всех домов краевой программы капитального ремонта, чьи платежи консолидируются на общем счёте. Эта большая работа стартовала в 2018 году для того, чтобы получить реальную картину состояния домов и выстраивать объективную очередность ремонтов. Уже обследовано более 3200 зданий в крае, до конца 2019 года необходимо проверить ещё около 5800 домов.