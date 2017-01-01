Частный перевозчик впервые выиграл торги у «Пермгорэлектротранса» на маршрут по новой транспортной модели

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Автобусный маршрут №34 («Площадь Дружбы - микрорайон Новые Ляды») будет обслуживать частный перевозчик ООО «Дизель», который выиграл торги у «Пермгорэлектротранса». Перевозчик предложил 18,61 млн руб. против 18,71 млн руб. «Пермгорэлектротранса».

Согласно документации, победитель должен обслуживать маршрут с 1 мая 2019 года по 31 января 2020 года. Примечательно, что эта победа стала первой (после четырёх проведённых аукционов), которая не досталась муниципальному предприятию. Всего на аукционы выставлено 11 маршрутов - №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 37, 46, 60, 62.