Заксобрание приняло поправки в краевой бюджет во втором чтении Расходы бюджета увеличат больше чем на 3,4 млрд руб.

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Сегодня, 21 марта, на пленарном заседании краевого Заксобрания депутаты приняли во втором чтении поправки в бюджет на 2019—2021 годы. За принятие законопроекта парламентарии проголосовали единогласно.

Изначально краевые власти предложили этим законопроектом увеличить расходы на 3,01 млрд руб. В документе, в частности, было прописано выделение средств, например, на снос Товарного двора, изъятие земельных участков и объектов недвижимости для расширения дорог Перми в рамках проекта «Пермь-300», проектирование Северного обхода Перми и капремонт предаварийных домов.

Но в ходе доработки ко второму чтению в законопроект внесли ещё 20 поправок, в основном касающихся перераспределения высвободившихся средств. Например, около 265 млн руб. стали доступны благодаря тому, что с 1 января этого года полномочия по обеспечению больных лекарственными препараты для лечения орфанных заболеваний перешли на федеральный уровень.

Часть этих средств направят на обустройство спортивных площадок, снос расселенных жилых домов, приведение в нормативное состояние участковых пунктов полиции и приобретение и установку 40 модульных зданий для муниципальных образований, где помещения для участковых предоставить невозможно.

Также краевые власти предложили выделить в 2019 году 140 млн руб. из резервного фонда Пермского края на капремонт стадиона «Гайва», развитие инфраструктуры музея «Хохловка», покупки для него новых экспонатов, а также приобретение инвентаря для спортивных школ.

Кроме этого, между чтениями власти региона предложили изменить источники финансирования дефицита бюджета, чтобы муниципалитеты могли погасить кредиты, предоставленные из бюджета региона, не в этом году, а в более поздние сроки — в 2020 и 2021 годах. Предполагается, что это решение принимается из-за непростого финансового состояния некоторых муниципалитетов.