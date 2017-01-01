На аукцион выставлены 35 мест для рекламных щитов

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Фото: Константин Долгановский

Департамент имущественных отношений администрации Перми выставил на торги 35 лотов под рекламные конструкции согласно новой схеме размещения наружной рекламы. Аукцион состоится 24 апреля.

Согласно документации, все 35 лотов (по схеме «один лот — одно место») — это места для двусторонних щитов площадью 36 кв. м. Стартовые цены двух категорий — 108,3 тыс. руб. и 162,5 тыс. руб. Вторая категория относится к четырём лотам — по два на ул. Старцева и ул. Стахановской. Больше всего лотов (по четыре) относятся к ул. Ижевской и Ново-Гайвинской.

Напомним, это будет уже седьмой аукцион в 2019 году по новой схеме размещения наружной рекламы, исходя из которой в городе должно быть 916 конструкций. Причём крупноформатная реклама, кроме медиафасадов, должна быть вынесена из центральной части города.

Из всех объявленных аукционов состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались 38 конструкций.

По итогам первого аукциона, большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго — большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис». Три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).

Аукционы с третьего по седьмой должны состояться в апреле, с 18 по 24 число. Всего на пяти аукционах должно быть разыграно 175 лотов. Пока самые дорогие из них имеют начальную стоимость 162,5 тыс. руб.