Возобновляются полёты второго авиарейса из Перми в Санкт-Петербург

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Авиакомпания S7 возобновила продажи на авиарейс по маршруту «Пермь — Санкт-Петербург». Полёты начнутся 2 июня и продлятся до 15 сентября. Выполняться они будут два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

Напомним, S7 в прошлом году и январе этого года выполняла полёты по этому же маршруту. Возобновлённый рейс станет вторым — ежедневно в 5:25 утра полёты в «Пулково» из «Большого Савино» выполняет авиакомпания «Россия».