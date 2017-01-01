Краевые власти опровергли информацию об обрушении крыши Гостиного двора в Кунгуре



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В министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края сообщили, что обрушения крыши Гостиного двора в Кунгуре не было. Информация о чрезвычайном происшествии на памятнике истории и культуры была обнародована рядом СМИ, в том числе кунгурских.

По словам специалистов министерства, произошла частичная деформация подшивки потолка мансарды здания. Инцидент не связан с очисткой снега с кровли, так как эти мероприятия проводились регулярно.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил организовать проверку по факту произошедшего.

По информации министерства сейчас разрабатывается научно-проектная документация для реконструкции исторического здания и приспособления объекта для современного использования. В ближайшее время документы направят на историко-культурную экспертизу.

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