Предприниматель для победы в аукционе прибегла к подделке документов

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Пермское УФАС установило, что индивидуальный предприниматель предоставлял недостоверные сведения на аукционе для того, чтобы победить. По данным краевого УФАС, предприниматель Светлана Маринкина прибегла к фальсификации документов.

Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края проводился конкурс на оказание услуг по организации лечебного питания для пациентов ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкий окружной противотуберкулёзный диспансер» в 2016—2017 гг.

Условием участия в аукционе был ряд требований, в частности — договор со специализированными работниками и наличие врача-диетолога в штате. Заявки на участие предоставили две компании — ИП Маринкина и ООО «Элиона», обе указали, что полностью соответствуют квалификационным требованиям. Так, ИП Маринкина приложила к заявке на участие в конкурсе копии документов, подтверждающие, что в её в штате трудятся три врача-диетолога, однако позже выяснилось, что документы были сфальсифицированы.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выдало ИП Маринкиной предупреждение, согласно которому предприниматель должен устранить нарушение и не допускать подобного впредь. Если предупреждение не будет исполнено, антимонопольный орган будет решать вопрос о возбуждении дела и привлечении виновных лиц к административной ответственности.