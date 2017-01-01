Проверят пермские дороги, которые были отремонтированы за средства федерального бюджета

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ФКУ «Росдортехнология» (филиал в г. Екатеринбурге) начата плановая проверка целевого использования бюджетных средств и достигнутых министерством транспорта Пермского края результатов, установленных соглашениями с Федеральным дорожным агентством. Подобные проверки проводятся ежегодно, сообщают в краевом минтрансе.

Цель мониторинга — анализ соблюдения требований законодательства, приказов и распоряжений профильных министерств и ведомств. В ходе мониторинга специалисты федерального ведомства проанализируют проектно-сметную, производственно-техническую и исполнительную документацию. Кроме того, специалисты проведут выездную проверку на дорожных объектах.

В рамках проверки будет осуществлен выезд на объекты, отремонтированные в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 г. в Перми:

ул. Героев Хасана (реконструкция);

ул. Уральская (капитальный ремонт);

ул. Космонавта Леонова (ремонт);

ул. Екатерининская (ремонт);

Восточный обход г. Перми (реконструкция);

Пермь — Новые Ляды (капитальный ремонт).

Также представители ФКУ «Росдортехнология» проверят и объекты на территории Пермского края:

реконструкция автомобильной дороги «Частые — Бабка» км 0+100 км 13+300 в Частинском районе; строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового»; реконструкция автодороги «С.-Петербург — Вологда — Киров — Пермь — Екатеринбург» — Серьгино» в Сивинском районе (программа «Сельские дороги») объект концессионного соглашения «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог «Пермь — Березники» и «Восточный обход».

По результатам проверки «Росдортехнология» представит в адрес Федерального дорожного агентства отчёт. Отчёт также получит и министерство транспорта Пермского края.