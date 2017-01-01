До конца мая квартиру в ЖК «Лазурный» можно приобрести со скидкой

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АО «ПЗСП» запускает новую акцию на квартиры в строящемся доме по ул. Целинной, 57/3 — ЖК «Лазурный».

В рамках акции застройщик предоставляет скиду в 5% на некоторые квартиры в доме по ул. Целинной, 57/3 в микрорайоне Вышка II. Воспользоваться предложением можно с 11 марта до конца мая 2019 года. По условиям акции скидка на квартиру может достигать 200 000 рублей.

Жилой комплекс «Лазурный» практически готов встретить своих жильцов. Сейчас здесь ведутся внутренние отделочные работы. Срок сдачи дома — уже этой осенью.

Квартиры от компании отличаются особым качеством отделки и используемых в строительстве материалов. Также в новом доме по адресу ул. Целинная, 57/3 будет установлена система видеонаблюдения, подчеркнули в АО «ПЗСП».

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — АО «ПЗСП».

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