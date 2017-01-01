В Перми за два месяца цены на новостройки выросли на 1,8%

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Средняя цена 1 кв. м квартиры в новостройках Перми по итогам февраля 2019 года составила 57,6 тыс. руб., это на 1,8% больше, чем в декабре 2018 года. Такие данные в своём исследовании приводят аналитики портала о недвижимости domofond.ru.

Фактически цель исследования — изучить рост цен на недвижимость после того, как в декабре прошлого года Банк России повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7,75% годовых.

За этот период больше всех цены на новостройки выросли в Ялте — на 14,5% (до 121,3 тыс. руб. за кв. м), и в городах Московской области — от 7,9 до 13,3%. Максимальное падение цен зафиксировано в Великом Новгороде — на 8,7% (45,1 тыс. руб. за кв. м).

Таким образом по итогам февраля самый дорогой «квадрат» в новостройках — в Москве (226,5 тыс. руб.) и Ялте. Самый доступный — в Саратове (33,7) и Нальчике (29,6).