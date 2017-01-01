Прокуратура займётся вопросом плохой уборки снега в 608 дворах

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Фото: Константин Долгановский

За первые дни марта администрации районов Перми и городской департамент ЖКХ составили 145 протоколов в отношении УК и ТСЖ за плохую уборку снега во дворах и с кровель домов. После проверок управляющие организации должны устранить нарушения в экстренном порядке.

Февраль в этом году стал самым снежным зимним месяцем — выпало 62 мм осадков. Такое количество осадков составляет 210% от месячной нормы февраля. В начале марта выпало уже 15 мм осадков, что составляет 54% от месячной нормы марта.

На еженедельном городском штабе по благоустройству подрядным организациям, которые содержат улицы города, поручено увеличить объёмы вывоза снега с улиц города. В период интенсивных снегопадов подрядчики выводят дополнительную технику, её количество достигает порядка 310 единиц.

Ежедневно подрядные организации вывозят около 13—15 тыс. кубометров снега, с начала зимы — более 840 тыс. кубометров снега. Ежедневно снегоуборочные машины делают около 1000 рейсов на полигоны. Таким образом, уже «побиты» показатели прошлого года по вывозу снега — около 500 тыс. кубометров снега.

По информации департамента ЖКХ, за первые дни марта сотрудниками департамента, районных администраций и МКУ «Городская коммунальная служба» было обследовано 5625 многоквартирных домов. Так, было выявлено 1118 нарушений состояния дворов и 973 нарушений состояния кровли. Повторные обследования показали, что процент устранения нарушений составляет порядка 63%. По остальным нарушениям в отношении хозяйствующих субъектов применяются меры административного воздействия. С начала марта составлено 145 протоколов. Кроме того, по 608 адресам информация направлена в прокуратуру и по 557 адресам — в ИГЖН для принятия мер.

За деятельностью подрядных организаций, управляющих организаций, хозяйствующих субъектов в ежедневном режиме следят сотрудники городской административно-технической инспекции. В среднем за неделю «квартальные» выявляют более 1000 нарушений в сфере благоустройства, повторные обследования показывают, что устранение нарушений находится на уровне 85—90%, остальные находятся на контроле до полного устранения нарушений.