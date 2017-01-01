Мэрия Перми даст месяц на добровольный демонтаж медиафасада, установленного на ТЦ «Айсберг»

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Фото Алёна Ужегова

Администрация Перми потребовала от собственников ТЦ «Айсберг» демонтировать медиафасад с здания.

«По результатам обследования установленной рекламной конструкции, специалистами департамента выявлено, что указанная рекламная конструкция не является светопрозрачной и по внешним признакам определяется как светодиодный экран. В адрес собственников здания направлено письмо с просьбой расторгнуть договор с владельцем рекламной конструкции и произвести демонтаж», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Примечательно, что медиафасад изначально был установлен по всем правилам, он появился на здании ТЦ в декабре 2018 года.

«Департаментом экономики и промышленной политики администрации Перми было выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в виде медиафасада по адресу ул. Попова, 16», — отметили в горадминистрации.

Собственникам будет дан один месяц на добровольный демонтаж.

Отметим, что этот медиафасад на сегодняшний день является самым крупным в Перми — размером 19 на 12 м, общей площадью 228 кв. м. Второй аналогичный медиафасад в конце февраля этого года появился на ТРК «Семья», но имеет чуть меньшие размеры.

В горадминистрации также сообщили, что размещение конструкции на ТРК «Семья» согласовано.

«Владельцу медиафасада по адресу ул. Революции, 13 выдано разрешение на его установку и эксплуатацию. Специалистами департамента будет проведено обследование рекламной конструкции на соответствие согласованному проекту и территориального размещения», — отметили в пресс-службе.

По новой схеме размещения рекламных конструкций, которая начала действовать в Перми, из центра города убрана вся крупногабаритная реклама. Медиафасады допускаются, но только при условии их светопрозрачности.